Французских военных призвали отказаться выполнять приказ об отправке на Украину двух тысяч солдат

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо во вторник, 19 марта, призвал военных бойкотировать приказ об отправке двух тысяч солдат на Украину, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Филиппо написал: «Чудовищно: две тысячи французских солдат направляются на Украину?! Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который может спровоцировать Третью мировую войну и кровавую бойню для нашей страны!»

Ранее сегодня директор Службы Внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину около двух тысяч человек.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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