Более половины немцев не готовы защищать Германию

Социологический институт Civey провел опрос в ФРГ, согласно результатам которого выяснилось, что почти 60% немцев не готовы брать в руки оружие и защищать Германию, – сообщает во вторник издание Focus.

В публикации издания говорится, что «57% из числа опрошенных немцев «самостоятельно защищать страну» не готовы, 32% выразили готовность лично взять оружие в руки, если кто-то нападет, а 11% на этот вопрос однозначно ответить не смогли».

«Обороноспособность Бундесвера оценили как «скорее низкую» 45% немцев, а 30% совсем не доверили бы своей армии выполнять задачи по защите страны», – пишет Focus.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube