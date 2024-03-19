Евросоюз готовится переводить свою экономику на «военные рельсы»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме – приглашении участникам саммита глав государств ЕС 21-22 марта, во вторник, 19 марта, заявил, что экономику Евросоюза ждет переход «в военный режим», а также, что ожидается принятие решений о совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок боеприпасов на Украину, – сообщают СМИ.

В письме-приглашении на саммит ЕС главы Евросовета, опубликованном его пресс-службой, в частности, говорится: «Пришло время для изменения парадигмы в отношениях ЕС с обороной и безопасностью, Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно. Наша главная задача – это срочное предоставление военной помощи Украине на основании таких инициатив, как чешская (закупки боеприпасов за пределами ЕС – прим. ред.), осуществить ускоренные закупки и поставки снарядов на Украину».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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