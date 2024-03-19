Минобороны Франции отрицает отправку двух тысяч военных на Украину

Министерство обороны Франции во вторник, 19 марта, выступило с опровержением информации, озвученной директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным об отправке на Украину двух тысяч французских солдат, – сообщают СМИ.

В заявлении французского минобороны, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter), говорится: «Министерство Вооруженных сил Франции отрицает озвученные директором СВР РФ Сергеем Нарышкиным сведения о присутствии французских военных на Украине и готовности Парижа направить в эту страну контингент численностью 2 тысячи человек. Информация, распространенная Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, показывает систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией. Мы призываем к максимальной бдительности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале так прокомментировала это заявление французских военных: «Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?»

Ранее сегодня директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит для отправки на Украину воинский контингент в количестве двух тысяч человек, помимо военных, которые находятся в этой стране.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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