Путин заявил лидерам фракций в Госдуме, что самым главным приоритетом является народосбережение

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы во вторник, 19 марта, заявил, что «самым главным является народосбережение», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Самое главное – это народосбережение. Это помощь нашим семьям, стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей с детьми, и, конечно, многодетных семей, воспитание молодого поколения. Все это можно делать безусловно только на основе развития экономики. Это ключевой вопрос нашего развития, это база развития страны, на которой должны решаться все остальные вопросы».

Кроме того, Путин заявил, что надеется на конструктивную работу с парламентом, «хотя споры неизбежны», а также на конструктивное взаимодействие с Госдумой, чтобы политическая борьба проходила так же цивилизованно, «как на этих выборах».

Кроме того, глава государства попросил лидеров фракций «не руководствоваться корпоративными или партийными интересами при формировании нового правительства».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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