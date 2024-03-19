Дуда рассказал, когда Россия будет готова напасть на НАТО

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 19 марта, заявил, что Россия уже в 2026 году может нарастить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО, – сообщает Польский информационный интернет-портал RMF24.

Как передает польский интернет-портал, Дуда сказал следующее: «Я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал, который позволит ему напасть на страны НАТО. Именно поэтому для стран альянса необходимо увеличить расходы на оборону. Угроза атаки России должна повлиять на то, чтобы НАТО увеличило необходимый порог расходов стран на оборону с 2 до 3 процентов ВВП своих стран. С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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