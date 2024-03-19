Путин: Кого они решили запугать? Многонациональный русский народ?

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы во вторник, 19 марта, заявил, что противнику никогда не удастся запугать многонациональный русский народ, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе общения с лидерами парламентских фракций глава государства сказал: Наш противник кого решил запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Не было такого никогда и никогда не будет. И, наверное, вы тоже обратили внимание, даже представители иностранной прессы подходили к людям в сложных регионах и говорили: «Вы куда идете? А вам не страшно?». И такой, уже взрослый человек, сказал: «Я русский! И я пойду туда, куда мне нужно идти». Понимаете, то, что наш противник делает, полагая добиться результата, он добивается результата, но прямо обратного ожидаемому. Вот и всё. Они не понимают, с кем имеют дело. С Россией!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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