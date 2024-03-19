Губернатор Белгородской области объявил о введении дополнительных мер безопасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем видеообращении во вторник, 19 марта, сообщил о введении дополнительных мер безопасности для жителей Грайворонского городского округа и других территорий региона.

В видеообращении, размещенном в Telegram-канале, Гладков говорит: «Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний день был посвящен анализу и разработке дополнительных мер безопасности жителей Грайворонского городского округа, который сейчас подвергается жесточайшим обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины».

«Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымена будет ограничен въезд. Есть большой запрос со стороны жителей по поводу снабжения продуктами питания. В некоторых населенных пунктах не работают магазины. Например, в Грайвороне. Мы с четверга начинаем выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям следующих населенных пунктов: Козинка, Граподол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Масычево», – добавил глава Белгородской области.

Кроме того, глава региона сообщил о том, что «уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Мы говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны – это Грайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. В заявках девять тысяч человек, мы занимаемся и безусловно все заявки удовлетворим».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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