США испытали гиперзвуковую ракету

Командование американских ВВС во вторник, 19 марта, заявило, что провели успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном ВВС США, в частности, говорится: «Испытания ракеты AGM-183 ARRW были проведены 17 марта со стратегического бомбардировщика B-52H, взлетевшего с авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. ВВС США удалось получить ценные данные о возможностях этой передовой технологии. Детали о конкретных задачах проведенных испытаний опубликованы не будут, но можно заявить, что данный пуск принес ценные, уникальные сведения и был направлен на расширение диапазона программ гиперзвукового оружия».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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