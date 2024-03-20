Путин на выборах за рубежом набрал более двух третей голосов

Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев в среду, 20 марта, заявил, что на зарубежных участках за действующего главу государства Владимира Путина на выборах президента проголосовали более двух третей избирателей, – сообщают СМИ.

Булаев, в частности, сказал: «Итоги голосования на выборах президента РФ за рубежом показали, что от общего количества проголосовавших за действующего главу государства Владимира Владимировича Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей».

«Всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках за рубежом, приняло участие 383 553 избирателя», – сообщили также в пресс-службе Центризбиркома РФ.

Напомним, что по данным ЦИК РФ после обработки 100% протоколов, действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила рекордные 77,44%.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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