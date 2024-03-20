В МИД Польши заявили, что Варшава будет последней, кто отправит солдат на Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявил, что Варшава будет последней, кто пошлет своих солдат на Украину, – сообщает в среду, 20 марта, агентство DPA.
Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки военнослужащих НАТО на Украину, на интервью немецкому агентству Сикорский сказал: «Украина и Польша были одним государством в течение 400 лет, и отправка туда войск дала бы пищу для российской пропаганды. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает».
«Решение о командировке войск остается за каждой страной в отдельности, поэтому Франция имеет право сделать это самостоятельно, если она так решит», – добавил глава польской дипломатии.
Варшава, Иван Бабурин
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