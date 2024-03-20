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Среда, 20 марта 2024, 19:43 мск

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Боррель заявил о проблематичности поиска дополнительных 50 миллиардов для Киева без поддержки США

Фото: www.eeas.europa.e

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет трудно найти дополнительные 50 млрд евро для Украины, если помощь из США перестанет поступать, – сообщает в среду, 20 марта, издание Sud-Ouest.

В интервью ежедневной французской газете Боррель сказал: «Если это произойдет, то ситуация будет очень сложной. Трудно представить, что мы выложим на стол еще 50 миллиардов. Для такого шага нужна политическая воля в странах ЕС и выпуск специальных облигаций. Однако мы далеки от соглашения на этот счет».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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