В МИД Эстонии выступили за полный запрет импорта товаров из России в ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на слушаниях в Рийгикогу (парламенте) в среду, 20 марта, призвал ввести полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава эстонской дипломатии сказал: «Мы сколько раз предлагали ввести полное торговое эмбарго в отношении России со стороны Евросоюза. Теперь это есть и в 14-м пакете санкций. И это было бы самым очевидным решением, при котором весь Европейский Союз закрыл бы торговлю с Россией».

«Но, приехав вчера из Брюсселя, скажу прямо – сегодня я не вижу консенсусного решения по этому вопросу, исходящего от ЕС. Но, ведь, если одна Эстония введет эти санкции, то никакого эффекта не будет, так как российские товары пойдут в Европу через какие-то соседние страны, и, в конце концов, все равно окажутся на рынке Евросоюза», – добавил Цахкна.

Таллин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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