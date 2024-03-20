У Лондона нет планов отправлять войска на Украину

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в среду, 20 марта, заявил, что власти Соединенного Королевства отправлять свои войска на Украину не намерены, – сообщает ТАСС.
В комментарии агентству представитель британского премьера сказал: «Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины. Мы сразу после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона исключили возможность полноценного военного развертывания на Украине».
Лондон, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»