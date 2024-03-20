У Лондона нет планов отправлять войска на Украину

Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака в среду, 20 марта, заявил, что власти Соединенного Королевства отправлять свои войска на Украину не намерены, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству представитель британского премьера сказал: «Нет планов отправлять войска, чтобы они воевали бок о бок с Вооруженными силами Украины. Мы сразу после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона исключили возможность полноценного военного развертывания на Украине».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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