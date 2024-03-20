Антонов: Антироссийскими санкциями США демонстрируют свою «бессильную злобу»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на брифинге в среду, 20 марта, заявил, что очередные санкции США против российских компаний демонстрируют «бессильную злобу» американской администрации, сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Нелепый шаг администрации – своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире».

Ранее сегодня США наложили санкции на Группу компаний «Структура» и Агентство социального проектирования, а также на Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина, связанных с обеими компаниями.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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