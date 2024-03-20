Президент ОАЭ поздравил Путина с «безоговорочной победой» на выборах

Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в среду, 20 марта, поздравил главу государства с «безоговорочной победой» на выборах президента России.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «В ходе телефонного разговора Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений. Поблагодарив за добрые пожелания, Владимир Путин в свою очередь поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна, весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан».

«С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам прошлого года вышли на рекордный уровень. Россия и Объединённые Арабские Эмираты продолжат тесное взаимодействие и в международной сфере, в том числе на различных многосторонних площадках. Обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с учетом предпринимаемых Россией и ОАЭ усилий по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа», – добавили в пресс-службе Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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