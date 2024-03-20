Амстердам будет готов передать Киеву истребители F-16 во второй половине года

И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам визита в Киев заявила, что первые американские истребители F-16 будут переданы Украине не ранее второй половины текущего года, – сообщает в среду, 20 марта, агентство Reuters.

В комментарии агентству Оллонгрен сказала: «Я посетила эту, чтобы выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи. Средства в размере €350 млн будут направлены на закупку вооружения для F-16 и приобретение современных беспилотных самолетов-разведчиков. Я уверена, что этим летом мы начнем поставку F-16... Сначала Дания. У нас есть график. Во второй половине года голландские F-16 пойдут этим же путем. Да, во второй половине года первые самолеты должны быть поставлены на Украину».

Ранее сообщалось, что Нидерланды готовы передать Украине до 24 истребителей F-16.

Амстердам, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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