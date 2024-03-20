СМИ: Байден готов запретит флаги ЛГБТ* на посольствах США во всем мире

Президент США Джо Байден в рамках сделки по бюджету согласился на предложение спикера Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон запретить флаги ЛГБТ* на посольствах страны, – сообщает в среду, 20 марта агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники агентство пишет: «Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств договорился с Белым домом запретить радужные флаги на американских посольствах. Однако знамя Конфедерации и флаг сторонников Трампа «Снова сделаем Америку великой» также будут запрещены».

В свою очередь, издание Roll Call сообщило, что «спикер конгресса Майк Джонсон на заседании Республиканской партии объявил, что в согласованном Белым домом и Конгрессом проекте бюджета США до конца финансового года содержится положение, запрещающее Госдепартаменту вывешивать на зданиях своих посольств за рубежом любые флаги, кроме американских».

* Движение признано экстремистским и запрещено в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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