Советник Байдена по нацбезопасности пообещал Киеву «экономику, растущую в сфере высоких технологий»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду, 20 марта, на брифинге в Киеве по итогам встречи с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком пообещал киевскому режиму «экономику, которая растет в сфере высоких технологий», а также признал разведывательное сотрудничество, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Украина выйдет из этой войны с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в областях, в которые вы внедряете инновации. …У нас есть разведывательное сотрудничество, есть экономическое сотрудничество, есть дипломатия, которую мы проводим вместе, чтобы работать над демократическими реформами и экономическими реформами у вас. Так что это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов».

«Я нахожусь в Киеве, чтобы сказать, что вы должны верить в Соединенные Штаты. …Мы уже оказали вам огромную поддержку и будем продолжать это делать каждый день всеми доступными нам способами», – подчеркнул советник Байдена по нацбезопасности.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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