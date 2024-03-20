СМИ: На саммите ЕС решение по использованию доходов от российских замороженных активов принято не будет

Решение по использованию доходов от замороженных активов России в пользу Киева на саммите Европейского Союза 21-22 марта принято не будет, – передает в среду, 20 марта, Deutsche Welle.

Источник из дипломатических кругов в Брюсселе немецкому изданию сказал: «Среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для ВСУ. Но против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев. Поэтому вряд ли стоит ожидать того, что на саммите 21-22 марта это предложение будет одобрено».

«Обсуждение вступления Украины и Молдовы в ЕС также станет неоднозначным вопросом повестки дня саммита, потому что против этого выступают сразу несколько членов Евросоюза», – сказал собеседник Deutsche Welle.

Ранее сегодня сообщалось, что Еврокомиссия утвердила решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины, после чего этот вопрос в ходе саммита ЕС 21-22 марта должны рассмотреть главы стран-членов Европейского Союза.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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