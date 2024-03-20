Пекин заявил обо всё более тесном стратегическом взаимодействии с Россией

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина «спиной к спине становится все более тесным», – сообщает в среду, 20 марта, ТАСС.

В интервью агентству китайский дипломат сказал: «В понедельник Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России, что отражает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие между лидерами двух стран. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы каждой из сторон, а стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным. Под стратегическим руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, переживают наилучший период за всю историю».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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