Германия может передать Киеву устаревшие боевые самолеты Tornado

Член комитета по обороне Бундестага Ян Нольте заявил, что Германия может согласиться передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые сверхзвуковые самолеты Tornado, но это чревато пересечением «красной линии», – сообщают в среду, 20 марта «Известия».

В интервью изданию Нольте сказал: «Tornado – это очень старые самолеты, и они не в лучшем состоянии. На сегодня поставка Tornado рассматривается как «красная линия», но в будущем это возможно. …Как правило, политики не одобряют передачу Киеву самолетов из-за опасений эскалации конфликта. Кроме того, неизвестно, как именно Украина будет их использовать».

Отметим, что Tornado – это европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. К концу 2010-х годов перехватчики Tornado ADV были сняты с вооружения во всех армиях Европы.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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