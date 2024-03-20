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Четверг, 21 марта 2024, 01:41 мск

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Германия может передать Киеву устаревшие боевые самолеты Tornado

Фото: lockheedmartin.com

Член комитета по обороне Бундестага Ян Нольте заявил, что Германия может согласиться передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые сверхзвуковые самолеты Tornado, но это чревато пересечением «красной линии», – сообщают в среду, 20 марта «Известия».

В интервью изданию Нольте сказал: «Tornado – это очень старые самолеты, и они не в лучшем состоянии. На сегодня поставка Tornado рассматривается как «красная линия», но в будущем это возможно. …Как правило, политики не одобряют передачу Киеву самолетов из-за опасений эскалации конфликта. Кроме того, неизвестно, как именно Украина будет их использовать».

Отметим, что Tornado – это европейский боевой сверхзвуковой реактивный самолет третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности. К концу 2010-х годов перехватчики Tornado ADV были сняты с вооружения во всех армиях Европы.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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