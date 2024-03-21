СМИ: Йеменские хуситы пообещали не атаковать российские и китайские суда в Красном море

Йеменское хуситское движение «Ансар Аллах» гарантировало России и Китаю безопасное прохождение судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, не опасаясь нападений, – сообщает в четверг, 21 марта, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники агентство пишет, что «в ходе переговоров дипломатов трех стран в Омане с участием официального представителя хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммеда Абдель Саляма была достигнута договоренность безопасного прохождения судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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