В НАТО призвали Киев продолжать мобилизацию

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности в четверг, 21 марта, заявил, что в альянсе считают, что Украине следует провести дополнительную мобилизацию.

В ходе своего выступления, Бауэр сказал: «Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как в этом непросто убедить людей в ситуации либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется».

«Откажитесь от пессимистических мыслей насчет возможности Украины выиграть войну- в войнах пессимисты не побеждают, тем более, что поддержку Украины Западом продолжается», – добавил глава Военного комитета НАТО.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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