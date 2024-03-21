СМИ: Почти 90% венгров выступают против отправки западных войск на Украину

Венгерский аналитический центр Szazadveg провел исследование общественного мнения, по итогам которого выяснилось, что 86% венгров высказались против отправки западных войск на Украину, сообщает в четверг, 21 марта, издание Madyar Nemzet.

В публикации венгерского издания, в частности, говорится: «Исследование показывает, что 86% венгров не согласны с тем, что солдаты из европейских стран или солдаты НАТО должны сражаться на Украине. За идею о вмешательстве высказались только 11% опрошенных, а 3% ответить на этот вопрос затруднились».

«В последние месяцы западные СМИ и политики подчеркивают опасность, которая может грозить странам Запада со стороны России в случае поражения Украины. Однако по результатам исследования, 79% венгров считают, что Россия не угрожает НАТО, а 80% участников исследования считают, что безопасности Венгрии со стороны Москвы также ничего не грозит. Кроме того, 75% жителей Венгрии считают, что причиной украинского конфликта является с противостояние США и России», – пишет Madyar Nemzet.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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