В Пентагоне назвали победу России на Украине триумфом Си Цзиньпина

Глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США в четверг, 21 марта, заявил, что стратегическая победа России на Украине станет и стратегической победой Си Цзиньпина, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Акуилино сказал: «С нашей точки зрения, стратегическая победа России на Украине станет и стратегической победой лидера Китая Си Цзиньпина. Поэтому необходимо, как можно скорее одобрить выделение пакета дополнительных бюджетных ассигнований на оказание помощи зарубежным союзникам, который, помимо денег для Украины, также включает финансирование американского противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Стратегическая победа президента Путина станет стратегическим поражением Соединенных Штатов и стратегической победой Китая. Укрепление связей Москвы и Пекина, безусловно, усложняет вопрос сдерживания и повышает вероятность конфликта», – подчеркнул американский адмирал.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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