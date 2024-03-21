Путин и Ас-Сиси обсудили ситуацию на Украине и в зоне палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Ас-Сиси в телефонном разговоре в четверг, 21 марта, обсудили ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, – сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении, размещенном на сайте Кремля, говорится, что лидеры двух государств рассмотрели «актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Владимир Путин высоко оценил усилия, предпринимаемые Каиром в целях облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа».

«В телефонном разговоре Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост Президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом. В свою очередь Владимир Путин поздравил Ас-Сиси и весь египетский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан. С удовлетворением констатировано, что многоплановое российско-египетское сотрудничество успешно развивается в русле стратегического партнерства, реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – сообщили также в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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