Кремль: Предателей в России не ждут

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уехавших после начала спецоперации и вставших на сторону врага российских граждан, обратно не ждут, – сообщает в четверг, 21 марта, издание «Аргументы и факты».

В интервью изданию представитель Кремля сказал: «Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно. Если они вступают на путь активных врагов, их будут уничтожать. Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь».

Следует напомнить, что Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ во вторник, 19 марта заявил: «Когда я сказал про этих предателей, я прошу, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие и выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Прошу уделять достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы было неповадно никому».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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