Во Франции призвали НАТО готовиться к любому развитию событий на Украине

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал армии Тьерри Бюркар заявил, что помощь западных стран Украине может не ограничиться одними поставками вооружений, в связи с чем в НАТО нужно быть готовым к любому развитию событий, – сообщает в четверг, 21 марта, агентство AFP.

Как сообщает французское агентство, Бюркар сказал следующее: «Помощь Запада Украине может выйти за пределы поставок оружия. Европейцы должны быть в состоянии пойти на риск, чтобы гарантировать безопасность в Европе в ближайшее десятилетие. Хоть Киев и не просит направлять ему в помощь войска, в НАТО должны готовиться к любому развитию событий».

Напомним, что 26 февраля на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину войск западных стран.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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