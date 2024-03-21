Москалькова обвинила Эстонию в дискриминационной политике в отношении россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг, 21 марта, заявила, что расторжение Таллином договора с Москвой о правовой помощи и правовых отношениях является проявлением дискриминационной политики в отношении граждан России.

В своем Telegram-канале Москалькова написала: «Вызывает сожаление решение парламента Эстонии о денонсации российско-эстонского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Соглашение имело особую практическую ценность, и было призвано обеспечить гражданам наших стран надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав».

«Расторжение договора в первую очередь коснется 67 тыс. граждан России, проживающих на территории республики. Рассматриваю этот шаг как проявление политики дискриминации и сегрегации наших граждан. Со своей стороны, продолжу предпринимать все усилия для защиты прав наших соотечественников, проживающих в Эстонии», – отметила российский омбудсмен.

Ранее сегодня парламент Эстонии заявил о расторжении с Россией договора «о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах». При этом сотрудничество между государствами по части уголовных дел было решено сохранить.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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