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Четверг, 21 марта 2024, 22:33 мск

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Нарышкин рассказал, почему США больше не могут диктовать цены на нефть

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин. Фото из архива пресс-службы Кремля

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США больше не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, потому что мир становится многополярным, – сообщают СМИ.

В интервью для документального проекта «Нефть» Нарышкин сказал: «Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США. Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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