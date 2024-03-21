Нарышкин рассказал, почему США больше не могут диктовать цены на нефть

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США больше не могут диктовать ценовую политику на мировом рынке нефти, потому что мир становится многополярным, – сообщают СМИ.

В интервью для документального проекта «Нефть» Нарышкин сказал: «Гегемон уже не тот и не может заставить ближневосточные страны в своей политике в отношении нефтедобычи двигаться в русле интересов США. Они не могут диктовать ценовую политику, хотя хотели бы. Не могут, потому что мир становится многополярным».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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