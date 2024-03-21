Херш: США предъявили Зеленскому ультиматум о недопустимости переговоров с Россией

Авторитетный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в четверг, 21 марта, заявил, что переговоры Зеленского с Москвой об урегулировании конфликта могли начаться еще несколько месяцев назад, но власти США пригрозили ему лишением ежегодного помощи на невоенную помощь, – сообщают СМИ.

Сеймур Херш в своем блоке в Substack со ссылкой на осведомленных должностных лиц из руководства США пишет: «Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад – еще до переизбрания Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе ваше правительство лишится 45 миллиардов долларов невоенной помощи, которые получает ежегодно. Президент Байден поставил на противостояние российской угрозе блоку НАТО, и он не изменит свой курс ни при каких обстоятельствах».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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