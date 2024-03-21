В Пентагоне заявили о предстоящем отступлении украинских войск

Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 21 марта, заявила, что Украине придется принять «трудное» решение об оставлении некоторых районов из-за несогласования Конгрессом нового пакета о помощи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказала: «Мы знаем, что Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определенных районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии. Это действительно трудные, жесткие решения, которые им приходится принимать. Это все из-за того, что без согласования Конгрессом нового запроса о помощи мы не можем предоставить им необходимые вооружения».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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