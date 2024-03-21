В МИД РФ посоветовали Западу «не проверять Россию на готовность к адекватному и жестокому ответу»

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия никому не советует проверять ее готовность к адекватному и жестокому ответу, – сообщает в четверг, 21 марта, «Комсомольская правда».
В интервью изданию, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, Грушко сказал: «Никому не советовали бы, как Вы выразились, «прощупывать почву» и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу».
«Риски обострения украинского конфликта значительно возрастут, если страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции», – добавил зам.главы российского МИДа.
Москва, Иван Бабурин
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