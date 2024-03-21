В Тель-Авиве пообещали взять Рафах, даже если весь мир отвернется от Израиля

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер в четверг, 21 марта, заявил, что ЦАХАЛ возьмет под свой контроль Рафах, даже если это вызовет раскол в отношениях с Соединенными Штатами и всем миром, – сообщают израильские СМИ.

В подкасте «Перезвони мне» с Дэном Сенором израильский министр сказал: «Мы совершенно уверены, что сможем взять Рафах эффективно не только в военном, но и в гуманитарном плане. Израиль выслушает американские идеи относительно Рафаха, но этот город на границе сектора Газа с Египтом будет взят независимо от того, будут ли достигнуты соглашения. Это произойдет, даже если Израиль будет вынужден сражаться в одиночку. Даже если весь мир, включая США, восстанет против Израиля. Мы будем сражаться до тех пор, пока битва не будет выиграна».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube