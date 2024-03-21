Европейский Совет призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Президент Европейского Совета Шарль Мишель по итогам саммита лидеров Евросоюза в четверг, 21 марта, заявил, что участники ЕС приняли заявление с призывом о немедленном прекращении огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) написал: «Сильное и единое заявление лидеров ЕС по Ближнему Востоку сегодня вечером на заседании Евросовета! Европейский Совет призывает к немедленной гуманитарной паузе, ведущей к устойчивому прекращению огня, к освобождению всех заложников без предварительных условий и предоставлению гуманитарного доступа».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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