Гросси: На ЗАЭС может произойти все, что угодно

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС может произойти все, что угодно, поскольку она находится на линии фронта – сообщает в четверг, 21 марта, Deutsche Welle.

В интервью немецкому изданию Гросси сказал: «В прошлом году я изложил в Совбезе ООН ряд основных принципов, которые должны соблюдаться, чтобы избежать худшего. Пока это работает. Но, эта атомная электростанция находится на территории, где идет война – на линии фронта. Это означает, что в любой момент может произойти все, что угодно. Были моменты, когда на ЗАЭС происходили отключения, которые представляли собой очень опасное развитие событий».

«Главное для сохранения безопасности на Запорожской АЭС – это взаимодействие. Поэтому я разговаривал с президентом Украины Зеленским всего несколько недель назад. Также ездил в Россию и встречался с президентом России Владимиром Путиным. Я думаю, важно, чтобы они прислушались к мнению МАГАТЭ», – добавил глава МАГАТЭ.

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube