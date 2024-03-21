Фон дер Ляйен объявила об увеличении пошлин на российское зерно. Захарова ответила

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита ЕС в четверг, 21 марта, объявила о предложении увеличить таможенные пошлины на импорт российской зерновой продукции в Евросоюз, на что официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила: «Это она так за голодающие страны переживает?» – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления фон дер Ляйен сказала: «Мы подготовили предложение о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них. Для такого предложения есть достаточные причины. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки. Наконец, это положит конец доходам России, которые она получает от реализации этой продукции. События на Украине накладывают новые обязанности на ЕС».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу в своем Telegram-канале написала: «Это она так за голодающие страны переживает? Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире».

Со своей стороны премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что вопрос о введении тарифов на ввоз российского зерна в ЕС и проблемы с украинским зерном лидеры стран ЕС обсудят в пятницу, 22 марта.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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