Нетаньяху готов на операцию в Рафахе без поддержки Вашингтона

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 22 марта, заявил, что Тель-Авив готов провести наземную военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и без поддержки со стороны США, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления Нетаньяху сказал: «Я сказал Блинкену, что я надеюсь провести операцию в Рафахе с поддержкой США, но если придется, мы проведем ее в одиночку. Без наземной операции в Рафахе победить радикальное палестинское движение ХАМАС не получится. …Израиль понимает важность эвакуации гражданского населения из города перед вводом туда войск».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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