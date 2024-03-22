Председатель Военного комитета НАТО сказал, когда Украину примут в альянс

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Украину обязательно примут в члены альянса, но для этого сначала должны закончиться боевые действия на территории страны, – сообщает в пятницу, 22 марта, издание минобороны Украины «Armyinform».

В интервью украинскому онлайн-изданию, отвечая на вопрос о возможных результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, Бауэр сказал: «Я знаю, что дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО – не существует. Украина точно будет членом альянса. Дискуссии продолжаются только относительно того, когда это произойдет и что для этого нужно. Одно из условий для членства в НАТО – это отсутствие боевых действий на территории Украины, а они не закончатся скоро».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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