Макрон заявил о готовности ЕС ответить на любые атаки России на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 22 марта, заявил, что Запад готов ответить на любые атаки, которые проведет Россия на Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х (экс-Twitter).

В ходе общения с журналистами Макрон сказал: «Мы более не говорим, что мы просто будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, мы официально говорим, что будем поддерживать ее так интенсивно, насколько это будет необходимо, что означает, что мы готовы ответить на любые атаки, которые проведет Россия. Если кто-либо думает, что Россия остановится на Донбассе и Крыме, то они ошибаются. Президент Байден несколько дней назад сказал то же самое».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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