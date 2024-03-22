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Пятница, 22 марта 2024, 18:46 мск

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В Евросоюзе заявили, что не боятся реакции Москвы на изъятие доходов замороженных активов

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: lb.ua

Председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 22 марта, заявил, что Евросоюз не боится реакции России на экспроприацию доходов от ее замороженных активов для поставок вооружений Киеву, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, не опасается ли Брюссель ответных шагов Москвы Мишель сказал: «Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она жертва».

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы уверены, что это правильный путь. Россия должна заплатить. И это полностью соответствует нашей координации с партнерами по G7. И что бы Россия ни делала, это влиять на наши решения не должно».

Отметим, что Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагают направить 90% доходов от замороженных российских активов на закупки вооружений для Киева и еще 10% передать в бюджет ЕС для финансирования украинского оборонпрома.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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