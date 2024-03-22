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Пятница, 22 марта 2024, 18:47 мск

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Небензя объяснил причину ветирования американского проекта резолюции по палестинскому вопросу

Василий Небензя Скриншот видео постпредства РФ при ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в пятницу, 21 марта, объяснил, почему Россия ветировала американский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, включая палестинский вопрос, – сообщает Постпредство РФ при ООН.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Мы сейчас слушали лицемерные речи некоторых членов Совета, проливавших «крокодиловы слезы» по поводу российского и китайского вето. Мы объяснили причины почему не пропустили эту резолюцию. Это вовсе не потому, что ее выдвинула делегация США, как сегодня американский Постпред нас пыталась в этом заверить. Я вам сказал – тем, кто сегодня голосовал здесь – что вы покроете себя позором, проголосовал за американский текст, который был для вас (включая тех, кто его сейчас нахваливает) неприемлемым».

«Хотите я вам скажу, как все было на самом деле? Об этом не трудно догадаться, сценарий совсем несложный. Ваши американские сюзерены, помимо того, что они «выкручивали руки» вашим руководителям по столицам, сказали: «Не стоит волноваться, Россия все равно заветирует резолюцию, зато вы не пойдете против американского текста». Вот и все, вот и весь сценарий. Поэтому не надо нас здесь сейчас лицемерно убеждать в том, как вы расстроены, что Россия и Китай заветировали эту резолюцию. Еще раз говорю – вы сегодня себя покрыли позором, проголосовав за текст, который вы сами не поддерживали и не поддерживаете на самом деле», – подчеркнул Небензя.

Кроме того российский постпред на заседании Совбеза заявил: «Совет Безопасности ООН уже на протяжении полугода не может принять документ с требованием о прекращении огня в Газе. Все попытки раз за разом разбивались о противодействие США, которые четыре раза хладнокровно применяли в этом зале право вето. Теперь, спустя полгода, когда Газу практически сравняли с землей, представитель США, не моргнув глазом, заявляет, что Вашингтон, наконец, начинает осознавать необходимость прекращения огня. Этот неторопливый мыслительный процесс Вашингтона стоил жизни 32 тысячам мирных палестинцев, две трети из которых – женщины и дети».

Россия и Китай в Совете Безопасности ООН применили право вето и заблокировали проект резолюции США, в которой «определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня», но без соответствующего требования или призыва.

За резолюцию проголосовали 11 из 15 членов Совбеза ООН. Против документа выступили Россия, Китай и Алжир. Гайана воздержалась.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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