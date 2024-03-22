Небензя заявил, что цель по демилитаризации Украины выполнена

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по поставкам западных вооружений Украине в пятницу, 22 марта, заявил о выполнении цели СВО по демилитаризации Украины, – сообщает Постпредство РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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