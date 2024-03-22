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Пятница, 22 марта 2024, 19:25 мск

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Небензя заявил, что цель по демилитаризации Украины выполнена

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по поставкам западных вооружений Украине в пятницу, 22 марта, заявил о выполнении цели СВО по демилитаризации Украины, – сообщает Постпредство РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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