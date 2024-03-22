Россия закрыла въезд канадцам, восхваляющим гитлеровских пособников

Министерство иностранных дел РФ в ответ на санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества в пятницу, 22 марта, объявило о запрете на въезд в Россию канадцам, восхваляющим гитлеровских пособников из ОУН-УПА* и дивизии «Галичина»*.

В заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа говорится: «В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады. Речь идет о лицах, деятельно вовлеченных по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН-УПА* и дивизии «Галичина»*, включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Ярослава Гунько, бизнесменах и главах компаний, которые причастны к поставкам вооружений ВСУ, а также активных участниках раздуваемой властями русофобской кампании».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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