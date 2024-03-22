Небензя спросил у представителей Запада, готовы ли они воевать с Россией

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по поставкам западных вооружений Украине в пятницу, 22 марта, спросил представителей западных стран, готовы ли они воевать с Россией в своих странах, – сообщает Постпредство РФ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран: Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли воевать с Россией в ваших странах и понимаете ли последствия ваших действий широкая европейская ответственность? Может, наступил момент задуматься о последствиях ваших безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности?»

«Масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе. Но даже несмотря на оказываемую военную, финансовую и политическую помощь, Украина неминуемо движется к военному поражению. На поле боя дела у киевского режима обстоят крайне плачевно: благодаря успешному продвижению российской армии по всем направлениям боевики ВСУ отступают, кратно увеличился уровень дезертирства, потому что многие осознали, наконец, происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления», – отметил также Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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