В НАТО предупредили украинцев о проблематичности эксплуатации истребителей F-16

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о будущих сложностях с эксплуатацией истребителей F-16 на Украине в связи с не налаженными поставками запчастей, без чего самолеты перестанут летать уже через две недели, – сообщает в пятницу, 22 марта, издание минобороны Украины «Armyinform».

В интервью изданию Бауэр сказал: «Эти самолеты отличаются от тех, что имеет Украина, не только в том, как их будут использовать. Речь также идет об обслуживании F-16. Оно совершенно особенное. Например, запчасти нужно заменять через определенное количество летных часов, а не когда они уже выйдут из строя. И если вы очень много летаете, как это происходит в условиях войны, вам нужны эти запчасти. И проблема не только в деньгах – вы должны быть уверены, что эти запчасти будут произведены в нужном количестве. Без этого самолеты перестанут летать уже через две недели».

«Второй важный элемент – оружие для F-16. Нидерландское правительство объявило о предоставлении средств на ракеты и бомбы для F-16, другие страны также это делают. Это хорошие новости, но это не будет просто, поскольку разные страны дают разные типы этих истребителей с разными же типами вооружений», – подчеркнул Председатель Военного комитета НАТО и добавил: «Эти самолеты повлиять на ситуацию на поле боя могут, но россияне к их появлению тоже готовятся».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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