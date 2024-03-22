Захарова: Евросоюз желает зарабатывать на войнах по примеру США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 22 марта, оценивая результаты саммита ЕС в Брюсселе, заявила, что, судя по дисскуссиям, в планах Евросоюза – начать зарабатывать на войнах по примеру США, – сообщили в российском МИДе.

Комментируя дискуссии о дальнейшей милитаризации ЕС на саммите Евросоюза 21-22 марта в Брюсселе, Захарова сказала: «Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует об одном: о планах ЕС – по примеру США – начать зарабатывать на войнах. Что касается Украины, то нет никаких сомнений, что ни выделенные ЕС 50 млрд евро финансово-экономической поддержки на ближайшие четыре года, ни 5 млрд евро военной помощи на этот год не спасут коррумпированный киевский неонацистский режим».

«Все происходит так, как мы и предупреждали: за многомиллиардные западные кредиты, разворованные украинским властями с 2014 году, придется расплачиваться обычным украинцам. В ЕC им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России», – добавила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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