Захарова призвала весь мир осудить «чудовищное преступление» в «Крокус Сити Холле»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 22 марта, призвала все мировое сообщество осудить «чудовищное преступление» в «Крокус Сити Холле», в резльтате которого погибли и пострадали десятки людей.

В своем Telegram-канал Захарова написала: « В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества. Сейчас, как заявили российские власти, все силы брошены на спасение людей. Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!»

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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