В Белом доме отреагировали на стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 22 марта, заявил, что США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, и не видят признаков причастности к этому Украины, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы. Мы не видим признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту, к произошедшему. Мы пытаемся получить больше информации. Кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Я выражаю соболезнования жертвам ужасной атаки».

«Мы не располагали информацией о подготовке вооруженного нападения, а предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в РФ, не имело отношения к сегодняшним событиям», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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